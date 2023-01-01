22:45 ()
Онлайн трансляции
Понедельник 02 октября
Вторник 03 октября
Свернуть список

Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун 03 Октября прямая трансляция

Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30009
03 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур
Бирмингем Сити
Хаддерсфилд Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 03 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
АнглияНил Уорнок
АнглияНил Уорнок
АнглияНил Уорнок
История личных встреч
18.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турХаддерсфилд Таун2 : 1Бирмингем Сити
05.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турБирмингем Сити2 : 1Хаддерсфилд Таун
26.02.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турБирмингем Сити0 : 2Хаддерсфилд Таун
20.10.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турХаддерсфилд Таун0 : 0Бирмингем Сити
02.03.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турХаддерсфилд Таун1 : 1Бирмингем Сити
28.10.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турБирмингем Сити2 : 1Хаддерсфилд Таун
01.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турБирмингем Сити0 : 3Хаддерсфилд Таун
23.11.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турХаддерсфилд Таун1 : 1Бирмингем Сити
06.02.2018Кубок Англии1/16 финала, переигровкиБирмингем Сити1 : 4 ДВХаддерсфилд Таун
27.01.2018Кубок Англии1/16 финалаХаддерсфилд Таун1 : 1Бирмингем Сити
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й тур2 : 0Бирмингем Сити
22.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турБирмингем Сити0 : 0
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур2 : 1Бирмингем Сити
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур2 : 0Бирмингем Сити
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турБирмингем Сити1 : 1
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турХаддерсфилд Таун1 : 1
25.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур1 : 1Хаддерсфилд Таун
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турХаддерсфилд Таун2 : 2
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турХаддерсфилд Таун2 : 0
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур1 : 2Хаддерсфилд Таун

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close