Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун 03 Октября прямая трансляция
Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30009
03 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 03 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
История личных встреч
|18.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|2 : 1
|05.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 1
|26.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|0 : 2
|20.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 0
|02.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|1 : 1
|28.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|2 : 1
|01.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|0 : 3
|23.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 1
|06.02.2018
|Кубок Англии
|1/16 финала, переигровки
|1 : 4 ДВ
|27.01.2018
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 1
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 0
|22.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|0 : 0
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 1
|25.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 1
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 2