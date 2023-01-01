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Мидлсбро - Кардифф Сити 03 Октября прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
03 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур
Мидлсбро
Кардифф Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Кардифф Сити, которое состоится 03 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Кардифф Сити
Кардифф
История личных встреч
11.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турКардифф Сити1 : 3Мидлсбро
13.09.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турМидлсбро2 : 3Кардифф Сити
27.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турМидлсбро2 : 0Кардифф Сити
23.10.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турКардифф Сити0 : 2Мидлсбро
27.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турМидлсбро1 : 1Кардифф Сити
24.10.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турКардифф Сити1 : 1Мидлсбро
18.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турМидлсбро1 : 3Кардифф Сити
21.09.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турКардифф Сити1 : 0Мидлсбро
17.02.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турКардифф Сити1 : 0Мидлсбро
21.10.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турМидлсбро0 : 1Кардифф Сити
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й тур2 : 3Мидлсбро
26.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала0 : 2Мидлсбро
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турМидлсбро2 : 1
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур1 : 1Мидлсбро
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур2 : 1Мидлсбро
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турКардифф Сити2 : 0
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала5 : 2Кардифф Сити
24.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур0 : 1Кардифф Сити
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турКардифф Сити3 : 2
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турКардифф Сити2 : 0

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