Мидлсбро - Кардифф Сити 03 Октября прямая трансляция
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
03 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Кардифф Сити, которое состоится 03 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Кардифф Сити
Кардифф
История личных встреч
|11.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|1 : 3
|13.09.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|2 : 3
|27.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|2 : 0
|23.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 2
|27.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|1 : 1
|24.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 1
|18.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 3
|21.09.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 0
|17.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|1 : 0
|21.10.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 1
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 3
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 2
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|2 : 1
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 1
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|5 : 2
|24.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|0 : 1
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|3 : 2
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 0