Сток Сити - Саутгемптон 03 Октября прямая трансляция
03 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Саутгемптон, которое состоится 03 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
|Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
|03.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|30.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|21.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 1
|14.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|12.03.2016
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|21.11.2015
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|18.04.2015
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 1
|29.10.2014
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 3
|25.10.2014
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|08.02.2014
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 3
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 0
|24.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 3
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|3 : 1
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|2 : 1
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 1
|15.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 4
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|5 : 0