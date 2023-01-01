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Сток Сити - Саутгемптон 03 Октября прямая трансляция

03 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур
Сток Сити
Саутгемптон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Саутгемптон, которое состоится 03 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
ШотландияАлекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
03.03.2018Англия - Премьер-лига29-й турСаутгемптон0 : 0Сток Сити
30.09.2017Англия - Премьер-лига7-й турСток Сити2 : 1Саутгемптон
21.05.2017Англия - Премьер-лига38-й турСаутгемптон0 : 1Сток Сити
14.12.2016Англия - Премьер-лига16-й турСток Сити0 : 0Саутгемптон
12.03.2016Англия - Премьер-лига30-й турСток Сити1 : 2Саутгемптон
21.11.2015Англия - Премьер-лига13-й турСаутгемптон0 : 1Сток Сити
18.04.2015Англия - Премьер-лига33-й турСток Сити2 : 1Саутгемптон
29.10.2014Англия - Кубок лиги1/8 финалаСток Сити2 : 3Саутгемптон
25.10.2014Англия - Премьер-лига9-й турСаутгемптон1 : 0Сток Сити
08.02.2014Англия - Премьер-лига25-й турСаутгемптон2 : 2Сток Сити
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й тур2 : 3Сток Сити
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала2 : 0Сток Сити
24.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турСток Сити1 : 3
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур2 : 2Сток Сити
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур1 : 0Сток Сити
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турСаутгемптон3 : 1
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур2 : 1Саутгемптон
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турСаутгемптон0 : 1
15.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турСаутгемптон1 : 4
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур5 : 0Саутгемптон

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