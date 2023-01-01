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Вест Бромвич Альбион - Шеффилд Уэнсдей 03 Октября прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
03 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур
Вест Бромвич Альбион
Шеффилд Уэнсдей

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 03 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
ИспанияКарлос Корберан
История личных встреч
01.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турШеффилд Уэнсдей0 : 3Вест Бромвич Альбион
23.11.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турВест Бромвич Альбион2 : 1Шеффилд Уэнсдей
29.12.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турВест Бромвич Альбион1 : 1Шеффилд Уэнсдей
03.10.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турШеффилд Уэнсдей2 : 2Вест Бромвич Альбион
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й тур0 : 4Вест Бромвич Альбион
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турВест Бромвич Альбион0 : 0
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур2 : 2Вест Бромвич Альбион
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур0 : 0Вест Бромвич Альбион
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турВест Бромвич Альбион1 : 2
29.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турШеффилд Уэнсдей0 : 3
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур3 : 0Шеффилд Уэнсдей
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турШеффилд Уэнсдей1 : 1
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турШеффилд Уэнсдей0 : 1
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур0 : 0Шеффилд Уэнсдей

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