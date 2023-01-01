Вест Бромвич Альбион - Шеффилд Уэнсдей 03 Октября прямая трансляция
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
03 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 03 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Карлос Корберан
История личных встреч
|01.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|0 : 3
|23.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 1
|29.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|1 : 1
|03.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|0 : 4
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|0 : 0
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 2
|29.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|0 : 3
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|3 : 0
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 0