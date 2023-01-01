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Энергетик-БГУ - БАТЭ 03 Октября прямая трансляция

Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
03 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
Энергетик-БГУ
БАТЭ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - БАТЭ, которое состоится 03 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
02.04.2023 Беларусь - Высшая лига 2-й тур БАТЭ1 : 1Энергетик-БГУ
26.11.2022 Кубок Беларуси 1/8 финала Энергетик-БГУ0 : 2БАТЭ
29.10.2022 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Энергетик-БГУ0 : 2БАТЭ
03.07.2022 Беларусь - Высшая лига 13-й тур БАТЭ1 : 1Энергетик-БГУ
22.08.2021 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Энергетик-БГУ1 : 1БАТЭ
17.04.2021 Беларусь - Высшая лига 5-й тур БАТЭ2 : 1Энергетик-БГУ
04.07.2020 Беларусь - Высшая лига 16-й тур БАТЭ0 : 1Энергетик-БГУ
19.03.2020 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Энергетик-БГУ3 : 1БАТЭ
11.08.2019 Беларусь - Высшая лига 17-й тур БАТЭ4 : 1Энергетик-БГУ
06.04.2019 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Энергетик-БГУ0 : 4БАТЭ
29.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур 1 : 1Энергетик-БГУ
16.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Энергетик-БГУ1 : 2
03.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур 3 : 2Энергетик-БГУ
27.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Энергетик-БГУ1 : 3
18.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 4 : 0Энергетик-БГУ
30.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур 1 : 1БАТЭ
26.09.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур БАТЭ1 : 2
22.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур БАТЭ2 : 1
17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур 1 : 2БАТЭ
03.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур БАТЭ4 : 0

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