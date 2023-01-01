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Торпедо Кт - Сабуртало 03 Октября прямая трансляция

03 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 28-й тур
Торпедо Кт
Сабуртало

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Сабуртало, которое состоится 03 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
08.08.2023 Грузия - Высшая лига 19-й тур Сабуртало1 : 3Торпедо Кт
25.04.2023 Грузия - Высшая лига 10-й тур Торпедо Кт0 : 3Сабуртало
26.02.2023 Грузия - Высшая лига 1-й тур Сабуртало0 : 0Торпедо Кт
16.10.2022 Грузия - Высшая лига 30-й тур Торпедо Кт1 : 1Сабуртало
15.08.2022 Грузия - Высшая лига 21-й тур Сабуртало2 : 4Торпедо Кт
08.05.2022 Грузия - Высшая лига 12-й тур Торпедо Кт0 : 1Сабуртало
08.03.2022 Грузия - Высшая лига 3-й тур Сабуртало2 : 0Торпедо Кт
20.10.2021 Грузия - Высшая лига 30-й тур Торпедо Кт1 : 1Сабуртало
04.07.2021 Грузия - Высшая лига 21-й тур Сабуртало3 : 0Торпедо Кт
07.05.2021 Грузия - Высшая лига 12-й тур Торпедо Кт1 : 1Сабуртало
28.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Торпедо Кт0 : 3
23.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур 0 : 0Торпедо Кт
16.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур 1 : 1Торпедо Кт
01.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур Торпедо Кт2 : 1
27.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур 0 : 0Торпедо Кт
29.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур 1 : 0Сабуртало
24.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур Сабуртало0 : 1
17.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур 1 : 0Сабуртало
02.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур Сабуртало5 : 0
26.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур 0 : 0Сабуртало

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