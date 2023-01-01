Торпедо Кт - Сабуртало 03 Октября прямая трансляция
03 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Сабуртало, которое состоится 03 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
|08.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 3
|25.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 3
|26.02.2023
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 0
|16.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 1
|15.08.2022
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 4
|08.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|08.03.2022
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 0
|20.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 1
|04.07.2021
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|3 : 0
|07.05.2021
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 1
|28.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 3
|23.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1
|01.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 1
|27.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 0
|29.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|17.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|5 : 0
|26.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 0