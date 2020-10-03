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Динамо Тб - Дила 03 Октября прямая трансляция

03 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 28-й тур
Динамо Тб
Дила

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Дила, которое состоится 03 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Дила
Гори
История личных встреч
29.08.2023 Грузия - Высшая лига 19-й тур Дила0 : 3Динамо Тб
25.04.2023 Грузия - Высшая лига 10-й тур Динамо Тб1 : 2Дила
25.02.2023 Грузия - Высшая лига 1-й тур Дила1 : 2Динамо Тб
22.10.2022 Грузия - Высшая лига 31-й тур Дила2 : 3Динамо Тб
20.08.2022 Грузия - Высшая лига 22-й тур Динамо Тб3 : 0Дила
12.05.2022 Грузия - Высшая лига 13-й тур Дила0 : 1Динамо Тб
06.04.2022 Грузия - Высшая лига 4-й тур Динамо Тб2 : 1Дила
06.11.2021 Грузия - Высшая лига 33-й тур Дила1 : 0Динамо Тб
16.09.2021 Грузия - Высшая лига 24-й тур Динамо Тб0 : 0Дила
23.05.2021 Грузия - Высшая лига 15-й тур Дила2 : 0Динамо Тб
29.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Динамо Тб1 : 0
24.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур 2 : 2Динамо Тб
16.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур Динамо Тб1 : 1
02.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур 2 : 3Динамо Тб
29.08.2023 Грузия - Высшая лига 19-й тур Дила0 : 3Динамо Тб
28.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур 2 : 1Дила
24.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур Дила2 : 0
20.09.2023 Грузия - Высшая лига 21-й тур Дила1 : 3
16.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур 0 : 0Дила
02.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур Дила1 : 3

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