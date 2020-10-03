Динамо Тб - Дила 03 Октября прямая трансляция
03 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Дила, которое состоится 03 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Дила
Гори
История личных встреч
|29.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 3
|25.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 2
|25.02.2023
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 2
|22.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|2 : 3
|20.08.2022
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|3 : 0
|12.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 1
|06.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 1
|06.11.2021
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|1 : 0
|16.09.2021
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 0
|23.05.2021
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0
|29.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 3
|29.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 3
|28.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 0
|20.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 3
|16.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 3