22:46 ()
Онлайн трансляции
Понедельник 02 октября
Вторник 03 октября
Свернуть список

АЗ Алкмар U19 - Клайпеда ФМ U19 03 Октября прямая трансляция

03 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, 1-й раунд. 1-й матч
АЗ Алкмар U19
Клайпеда ФМ U19

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар U19 - Клайпеда ФМ U19, которое состоится 03 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, 1-й раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар U19
Алкмар, Нидерланды
Клайпеда ФМ U19
Клайпеда, Литва
История личных встреч
24.04.2023Юношеская лига УЕФАФиналАЗ Алкмар U195 : 0
21.04.2023Юношеская лига УЕФА1/2 финала2 : 2 3 : 4АЗ Алкмар U19
15.03.2023Юношеская лига УЕФА1/4 финалаАЗ Алкмар U194 : 0
01.03.2023Юношеская лига УЕФА1/8 финала0 : 3АЗ Алкмар U19
08.02.2023Юношеская лига УЕФАПлей-оффАЗ Алкмар U195 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close