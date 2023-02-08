АЗ Алкмар U19 - Клайпеда ФМ U19 03 Октября прямая трансляция
03 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, 1-й раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар U19 - Клайпеда ФМ U19, которое состоится 03 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, 1-й раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар U19
Алкмар, Нидерланды
Клайпеда ФМ U19
Клайпеда, Литва
История личных встреч
|24.04.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Финал
|5 : 0
|21.04.2023
|Юношеская лига УЕФА
|1/2 финала
|2 : 2 3 : 4
|15.03.2023
|Юношеская лига УЕФА
|1/4 финала
|4 : 0
|01.03.2023
|Юношеская лига УЕФА
|1/8 финала
|0 : 3
|08.02.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Плей-офф
|5 : 0