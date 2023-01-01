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Копенгаген U19 - Бавария U19 03 Октября прямая трансляция

03 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа A. 2-й тур
Копенгаген U19
Бавария U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген U19 - Бавария U19, которое состоится 03 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа A. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Копенгаген U19
Копенгаген, Дания
Бавария U19
Мюнхен, Германия
История личных встреч
20.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа A. 1-й тур1 : 5Копенгаген U19
02.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа G. 6-й турКопенгаген U190 : 1
25.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа G. 5-й тур2 : 1Копенгаген U19
11.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа G. 4-й турКопенгаген U191 : 3
05.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа G. 3-й тур1 : 1Копенгаген U19
20.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа A. 1-й турБавария U192 : 0
01.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа C. 6-й турБавария U192 : 0
26.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа C. 5-й тур3 : 2Бавария U19
12.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа C. 4-й тур3 : 3Бавария U19
04.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа C. 3-й турБавария U191 : 2

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