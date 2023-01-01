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ПСВ Эйндховен U19 - Севилья U19 03 Октября прямая трансляция

03 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа B. 2-й тур
ПСВ Эйндховен U19
Севилья U19

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен U19 - Севилья U19, которое состоится 03 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа B. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен U19
Эйндховен, Нидерланды
Севилья U19
Севилья, Испания
История личных встреч
20.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа B. 1-й тур1 : 2ПСВ Эйндховен U19
11.12.2018Юношеская лига УЕФАГруппа B. 6-й тур3 : 0
28.11.2018Юношеская лига УЕФАГруппа B. 5-й тур1 : 1
06.11.2018Юношеская лига УЕФАГруппа B. 4-й тур2 : 0
24.10.2018Юношеская лига УЕФАГруппа B. 3-й тур2 : 2
20.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа B. 1-й турСевилья U190 : 1
02.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа G. 6-й тур1 : 0Севилья U19
25.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа G. 5-й турСевилья U192 : 1
11.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа G. 4-й тур2 : 0Севилья U19
05.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа G. 3-й турСевилья U191 : 1

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