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Наполи U19 - Реал Мадрид U19 03 Октября прямая трансляция

03 Октября 2023 года в 15:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа C. 2-й тур
Наполи U19
Реал Мадрид U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи U19 - Реал Мадрид U19, которое состоится 03 Октября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа C. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи U19
Неаполь, Италия
Реал Мадрид U19
Мадрид, Испания
История личных встреч
20.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа C. 1-й тур1 : 0Наполи U19
01.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа A. 6-й тур5 : 0Наполи U19
26.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа A. 5-й турНаполи U192 : 3
12.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа A. 4-й турНаполи U191 : 1
04.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа A. 3-й тур5 : 1Наполи U19
20.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа C. 1-й турРеал Мадрид U192 : 1
15.03.2023Юношеская лига УЕФА1/4 финала4 : 0Реал Мадрид U19
01.03.2023Юношеская лига УЕФА1/8 финалаРеал Мадрид U193 : 1
02.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа F. 6-й турРеал Мадрид U194 : 1
25.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа F. 5-й тур2 : 3Реал Мадрид U19

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