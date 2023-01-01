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Манчестер Юнайтед U19 - Галатасарай U19 03 Октября прямая трансляция

03 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа A. 2-й тур
Манчестер Юнайтед U19
Галатасарай U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед U19 - Галатасарай U19, которое состоится 03 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа A. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед U19
Манчестер, Англия
Галатасарай U19
Стамбул, Турция
История личных встреч
20.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа A. 1-й тур2 : 0Манчестер Юнайтед U19
13.03.2019Юношеская лига УЕФА1/8 финала3 : 1Манчестер Юнайтед U19
12.12.2018Юношеская лига УЕФАГруппа H. 6-й тур1 : 2Манчестер Юнайтед U19
27.11.2018Юношеская лига УЕФАГруппа H. 5-й турМанчестер Юнайтед U196 : 2
07.11.2018Юношеская лига УЕФАГруппа H. 4-й тур2 : 2Манчестер Юнайтед U19
20.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа A. 1-й турГалатасарай U191 : 5
02.11.2022Юношеская лига УЕФА2-й раунд. 2-й матч3 : 1
26.10.2022Юношеская лига УЕФА2-й раунд. 1-й матч1 : 3
05.10.2022Юношеская лига УЕФА1-й раунд. 2-й матч4 : 0
14.09.2022Юношеская лига УЕФА1-й раунд. 1-й матч1 : 1

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