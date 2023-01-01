Манчестер Юнайтед U19 - Галатасарай U19 03 Октября прямая трансляция
03 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа A. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед U19 - Галатасарай U19, которое состоится 03 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа A. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед U19
Манчестер, Англия
Галатасарай U19
Стамбул, Турция
История личных встреч
|20.09.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|13.03.2019
|Юношеская лига УЕФА
|1/8 финала
|3 : 1
|12.12.2018
|Юношеская лига УЕФА
|Группа H. 6-й тур
|1 : 2
|27.11.2018
|Юношеская лига УЕФА
|Группа H. 5-й тур
|6 : 2
|07.11.2018
|Юношеская лига УЕФА
|Группа H. 4-й тур
|2 : 2
|20.09.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Группа A. 1-й тур
|1 : 5
|02.11.2022
|Юношеская лига УЕФА
|2-й раунд. 2-й матч
|3 : 1
|26.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|2-й раунд. 1-й матч
|1 : 3
|05.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|1-й раунд. 2-й матч
|4 : 0
|14.09.2022
|Юношеская лига УЕФА
|1-й раунд. 1-й матч
|1 : 1