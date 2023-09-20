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Унион Б U19 - Брага U19 03 Октября прямая трансляция

03 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа C. 2-й тур
Унион Б U19
Брага U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион Б U19 - Брага U19, которое состоится 03 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа C. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион Б U19
Берлин, Германия
Брага U19
Брага, Португалия
История личных встреч
20.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа C. 1-й тур2 : 1Унион Б U19
20.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа C. 1-й турБрага U191 : 0

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