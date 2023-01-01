Ред Булл Зальцбург U19 - Реал Сосьедад U19 03 Октября прямая трансляция
03 Октября 2023 года в 15:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа D. 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Зальцбург U19 - Реал Сосьедад U19, которое состоится 03 Октября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа D. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ред Булл Зальцбург U19
Зальцбург, Австрия
Реал Сосьедад U19
Сан-Себастьян, Испания
История личных встреч
|20.09.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Группа D. 1-й тур
|1 : 1
|01.03.2023
|Юношеская лига УЕФА
|1/8 финала
|3 : 1
|07.02.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Плей-офф
|2 : 3
|02.11.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа E. 6-й тур
|2 : 1
|25.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа E. 5-й тур
|5 : 1
|20.09.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Группа D. 1-й тур
|3 : 3