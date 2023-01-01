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Ред Булл Зальцбург U19 - Реал Сосьедад U19 03 Октября прямая трансляция

03 Октября 2023 года в 15:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа D. 2-й тур
Ред Булл Зальцбург U19
Реал Сосьедад U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Зальцбург U19 - Реал Сосьедад U19, которое состоится 03 Октября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа D. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ред Булл Зальцбург U19
Зальцбург, Австрия
Реал Сосьедад U19
Сан-Себастьян, Испания
История личных встреч
20.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа D. 1-й тур1 : 1Ред Булл Зальцбург U19
01.03.2023Юношеская лига УЕФА1/8 финала3 : 1Ред Булл Зальцбург U19
07.02.2023Юношеская лига УЕФАПлей-офф2 : 3Ред Булл Зальцбург U19
02.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа E. 6-й тур2 : 1Ред Булл Зальцбург U19
25.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа E. 5-й турРед Булл Зальцбург U195 : 1
20.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа D. 1-й турРеал Сосьедад U193 : 3

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