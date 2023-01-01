22:47 ()
Онлайн трансляции
Понедельник 02 октября
Вторник 03 октября
Свернуть список

Ланс U19 - Арсенал U19 03 Октября прямая трансляция

03 Октября 2023 года в 15:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа B. 2-й тур
Ланс U19
Арсенал U19

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс U19 - Арсенал U19, которое состоится 03 Октября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа B. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс U19
Ланс, Франция
Арсенал U19
Лондон, Англия
История личных встреч
20.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа B. 1-й тур0 : 1Ланс U19
20.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа B. 1-й турАрсенал U191 : 2
06.12.2016Юношеская лига УЕФАГруппа A. 6-й тур1 : 1
23.11.2016Юношеская лига УЕФАГруппа A. 5-й тур2 : 2
01.11.2016Юношеская лига УЕФАГруппа A. 4-й тур1 : 1
19.10.2016Юношеская лига УЕФАГруппа A. 3-й тур3 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close