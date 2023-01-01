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Мольде U19 - Гамильтон Академикал U19 03 Октября прямая трансляция

03 Октября 2023 года в 12:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, 1-й раунд. 1-й матч
Мольде U19
Гамильтон Академикал U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мольде U19 - Гамильтон Академикал U19, которое состоится 03 Октября 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, 1-й раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мольде U19
Мольде, Норвегия
Гамильтон Академикал U19
Гамильтон, Шотландия
История личных встреч
05.10.2022Юношеская лига УЕФА1-й раунд. 2-й матч2 : 1 5 : 4Мольде U19
14.09.2022Юношеская лига УЕФА1-й раунд. 1-й матчМольде U191 : 0
24.10.2018Юношеская лига УЕФАПуть национальных чемпионов. 1-й раунд. 2-й матчМольде U190 : 4
03.10.2018Юношеская лига УЕФАПуть национальных чемпионов. 1-й раунд. 1-й матч10 : 1Мольде U19
07.02.2018Юношеская лига УЕФАСтыковые матчиМольде U192 : 2 2 : 4
28.11.2018Юношеская лига УЕФАПуть национальных чемпионов. 2-й раунд. 2-й матчГамильтон Академикал U191 : 2
07.11.2018Юношеская лига УЕФАПуть национальных чемпионов. 2-й раунд. 1-й матч2 : 0Гамильтон Академикал U19
24.10.2018Юношеская лига УЕФАПуть национальных чемпионов. 1-й раунд. 2-й матчГамильтон Академикал U192 : 2
03.10.2018Юношеская лига УЕФАПуть национальных чемпионов. 1-й раунд. 1-й матч2 : 2Гамильтон Академикал U19

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