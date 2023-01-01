Мольде U19 - Гамильтон Академикал U19 03 Октября прямая трансляция
03 Октября 2023 года в 12:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, 1-й раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мольде U19 - Гамильтон Академикал U19, которое состоится 03 Октября 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, 1-й раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мольде U19
Мольде, Норвегия
Гамильтон Академикал U19
Гамильтон, Шотландия
История личных встреч
|05.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|1-й раунд. 2-й матч
|2 : 1 5 : 4
|14.09.2022
|Юношеская лига УЕФА
|1-й раунд. 1-й матч
|1 : 0
|24.10.2018
|Юношеская лига УЕФА
|Путь национальных чемпионов. 1-й раунд. 2-й матч
|0 : 4
|03.10.2018
|Юношеская лига УЕФА
|Путь национальных чемпионов. 1-й раунд. 1-й матч
|10 : 1
|07.02.2018
|Юношеская лига УЕФА
|Стыковые матчи
|2 : 2 2 : 4
|28.11.2018
|Юношеская лига УЕФА
|Путь национальных чемпионов. 2-й раунд. 2-й матч
|1 : 2
|07.11.2018
|Юношеская лига УЕФА
|Путь национальных чемпионов. 2-й раунд. 1-й матч
|2 : 0
|24.10.2018
|Юношеская лига УЕФА
|Путь национальных чемпионов. 1-й раунд. 2-й матч
|2 : 2
|03.10.2018
|Юношеская лига УЕФА
|Путь национальных чемпионов. 1-й раунд. 1-й матч
|2 : 2