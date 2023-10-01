Крылья Советов - Ахмат 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
04 Октября 2023 года в 12:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа C
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Ахмат, которое состоится 04 Октября 2023 года в 12:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|3 : 1
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|19.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|27.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|05.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|05.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|14.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|1 : 0
|25.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|1 : 2
|21.04.2021
|Кубок России
|1/2 финала
|0 : 0 1 : 4
|19.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|2 : 4
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|19.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|1 : 2
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 0
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|20.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|3 : 3 2 : 4
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Крылья Советов» — «Ахмат». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 12:30 по московскому времени.