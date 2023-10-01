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Крылья Советов - Ахмат 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
04 Октября 2023 года в 12:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа C
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Крылья Советов
Ахмат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Ахмат, которое состоится 04 Октября 2023 года в 12:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Беларусь Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
30.08.2023 Фонбет Кубок России Группа C Ахмат3 : 1Крылья Советов
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Ахмат1 : 2Крылья Советов
19.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Крылья Советов0 : 1Ахмат
27.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Ахмат1 : 2Крылья Советов
05.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Крылья Советов2 : 1Ахмат
05.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Крылья Советов1 : 0Ахмат
14.05.2022 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Ахмат1 : 0Крылья Советов
25.07.2021 Россия - Премьер-Лига 1-й тур Крылья Советов1 : 2Ахмат
21.04.2021 Кубок России 1/2 финала Ахмат0 : 0 1 : 4Крылья Советов
19.06.2020 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Крылья Советов2 : 4Ахмат
01.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Крылья Советов4 : 0
23.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Крылья Советов2 : 1
19.09.2023 Фонбет Кубок России Группа C 1 : 2Крылья Советов
16.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 2 : 2Крылья Советов
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Крылья Советов3 : 0
01.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Ахмат1 : 1
23.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур 1 : 0Ахмат
20.09.2023 Фонбет Кубок России Группа C Ахмат3 : 3 2 : 4
16.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Ахмат1 : 1
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 0 : 1Ахмат
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Крылья Советов» — «Ахмат». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 12:30 по московскому времени.

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