Факел - ЦСКА 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
04 Октября 2023 года в 14:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - ЦСКА, которое состоится 04 Октября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 2
|02.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|06.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 1
|30.06.2015
|Товарищеские матчи (клубы) - 2015
|Июнь 2015
|0 : 1
|09.10.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|27-й тур
|5 : 1
|16.06.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|13-й тур
|1 : 1
|13.08.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|21-й тур
|5 : 1
|07.05.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|7-й тур
|2 : 1
|09.11.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|34-й тур
|1 : 1
|09.07.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|17-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|25.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 1
|21.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 0 4 : 2
|17.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 3
|20.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|1 : 1 4 : 2
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Факел» — ЦСКА. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.