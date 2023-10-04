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Факел - ЦСКА 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
04 Октября 2023 года в 14:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия);
Факел
ЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - ЦСКА, которое состоится 04 Октября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
Россия Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A ЦСКА0 : 2Факел
02.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур Факел0 : 2ЦСКА
06.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур ЦСКА4 : 1Факел
30.06.2015 Товарищеские матчи (клубы) - 2015 Июнь 2015 ЦСКА0 : 1Факел
09.10.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 27-й тур ЦСКА5 : 1Факел
16.06.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 13-й тур Факел1 : 1ЦСКА
13.08.2000 Чемпионат России Высший дивизион - 2000 21-й тур ЦСКА5 : 1Факел
07.05.2000 Чемпионат России Высший дивизион - 2000 7-й тур Факел2 : 1ЦСКА
09.11.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 34-й тур Факел1 : 1ЦСКА
09.07.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 17-й тур ЦСКА1 : 0Факел
01.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Факел2 : 0
25.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Факел0 : 1
21.09.2023 Фонбет Кубок России Группа A 0 : 0 4 : 2Факел
17.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 0 : 0Факел
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 3 : 0Факел
30.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур ЦСКА1 : 0
24.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур 3 : 3ЦСКА
20.09.2023 Фонбет Кубок России Группа A ЦСКА1 : 1 4 : 2
16.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур ЦСКА2 : 2
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур ЦСКА1 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Факел» — ЦСКА. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.

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