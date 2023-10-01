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Сочи - Оренбург 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
04 Октября 2023 года в 15:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
Сочи
Оренбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Оренбург, которое состоится 04 Октября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Россия Александр Васильевич Точилин
Испания Давид Деограсия
История личных встреч
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Оренбург3 : 0Сочи
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A Оренбург2 : 0Сочи
10.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Сочи0 : 4Оренбург
01.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Оренбург4 : 1Сочи
21.10.2020 Кубок России Группа 8 Оренбург1 : 1 2 : 4Сочи
11.03.2020 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Сочи5 : 1Оренбург
16.08.2019 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Оренбург1 : 1Сочи
21.04.2018 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Оренбург4 : 3Сочи
30.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Сочи0 : 1Оренбург
06.04.2015 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Сочи0 : 2Оренбург
01.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур 2 : 0Сочи
23.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур 2 : 1Сочи
20.09.2023 Фонбет Кубок России Группа A 1 : 1 4 : 2Сочи
16.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 1 : 0Сочи
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Оренбург3 : 0Сочи
30.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Оренбург3 : 1
24.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур 3 : 1Оренбург
21.09.2023 Фонбет Кубок России Группа A Оренбург0 : 0 4 : 2
17.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 0 : 2Оренбург
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Оренбург3 : 0Сочи
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Сочи» — «Оренбург». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

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