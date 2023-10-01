Сочи - Оренбург 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
04 Октября 2023 года в 15:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Оренбург, которое состоится 04 Октября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Александр Васильевич Точилин
|Давид Деограсия
История личных встреч
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 0
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|10.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 4
|01.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|4 : 1
|21.10.2020
|Кубок России
|Группа 8
|1 : 1 2 : 4
|11.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|5 : 1
|16.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|1 : 1
|21.04.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|4 : 3
|30.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|0 : 1
|06.04.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|0 : 2
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|20.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|1 : 1 4 : 2
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|21.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 0 4 : 2
|17.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Сочи» — «Оренбург». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.