Динамо М - Спартак М 04 Октября прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
04 Октября 2023 года в 16:45 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Спартак М, которое состоится 04 Октября 2023 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Гильермо Абаскаль
История личных встреч
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|4 : 1
|08.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 3
|20.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|29.05.2022
|Кубок России
|Финал
|2 : 1
|06.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|0 : 2
|16.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|2 : 2
|13.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 2
|20.02.2021
|Кубок России
|1/8 финала
|2 : 0
|21.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|19.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 1 4 : 2
|15.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|19.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|0 : 3
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Динамо» — «Спартак». Это соперники по группе D. Начало московского дерби запланировано на 16:45 по московскому времени.