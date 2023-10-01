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Динамо М - Спартак М 04 Октября прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
04 Октября 2023 года в 16:45 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
Динамо М
Спартак М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Спартак М, которое состоится 04 Октября 2023 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Чехия Марцел Личка
Испания Гильермо Абаскаль
История личных встреч
23.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Спартак М1 : 0Динамо М
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D Спартак М4 : 1Динамо М
08.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Спартак М3 : 3Динамо М
20.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Динамо М1 : 0Спартак М
29.05.2022 Кубок России Финал Спартак М2 : 1Динамо М
06.03.2022 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Динамо М0 : 2Спартак М
16.10.2021 Россия - Премьер-Лига 11-й тур Спартак М2 : 2Динамо М
13.03.2021 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Динамо М1 : 2Спартак М
20.02.2021 Кубок России 1/8 финала Динамо М2 : 0Спартак М
21.11.2020 Россия - Премьер-Лига 15-й тур Спартак М1 : 1Динамо М
01.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур 1 : 1Динамо М
23.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Спартак М1 : 0Динамо М
19.09.2023 Фонбет Кубок России Группа D 1 : 1 4 : 2Динамо М
15.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Динамо М1 : 1
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 1 : 2Динамо М
01.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур 4 : 0Спартак М
23.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Спартак М1 : 0Динамо М
19.09.2023 Фонбет Кубок России Группа D 0 : 3Спартак М
16.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Спартак М1 : 0
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 2 : 0Спартак М
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Динамо» — «Спартак». Это соперники по группе D. Начало московского дерби запланировано на 16:45 по московскому времени.

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