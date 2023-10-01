Краснодар - Пари Нижний Новгород 04 Октября прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
04 Октября 2023 года в 17:15 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Пари Нижний Новгород, которое состоится 04 Октября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Владимир Ивич
|Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|0 : 1
|04.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|09.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 1
|22.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|19.10.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|1 : 0
|28.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|12.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|0 : 0
|23.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|1 : 4
|25.09.2019
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|19.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 1 4 : 2
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|19.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|0 : 3
|15.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.