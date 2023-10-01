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Краснодар - Пари Нижний Новгород 04 Октября прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
04 Октября 2023 года в 17:15 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Краснодар
Пари Нижний Новгород

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Пари Нижний Новгород, которое состоится 04 Октября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Сербия Владимир Ивич
Россия Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D Пари Нижний Новгород0 : 1Краснодар
04.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Краснодар1 : 0Пари Нижний Новгород
09.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Краснодар3 : 1Пари Нижний Новгород
22.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2Краснодар
19.10.2022 Фонбет Кубок России Группа A Пари Нижний Новгород1 : 0Краснодар
28.09.2022 Фонбет Кубок России Группа A Краснодар2 : 0Пари Нижний Новгород
12.12.2021 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Краснодар0 : 0Пари Нижний Новгород
23.10.2021 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Пари Нижний Новгород1 : 4Краснодар
25.09.2019 Кубок России 1/16 финала Пари Нижний Новгород1 : 0Краснодар
30.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур 0 : 2Краснодар
24.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Краснодар2 : 0
19.09.2023 Фонбет Кубок России Группа D Краснодар1 : 1 4 : 2
16.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 1 : 1Краснодар
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Краснодар2 : 0
30.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур 1 : 0Пари Нижний Новгород
24.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Пари Нижний Новгород3 : 1
19.09.2023 Фонбет Кубок России Группа D Пари Нижний Новгород0 : 3
15.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 1 : 1Пари Нижний Новгород
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Пари Нижний Новгород2 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.

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