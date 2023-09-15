Антверпен - Шахтёр 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Босёйлстадион (Антверпен, Бельгия), вместимость: 12975
04 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа H. 2-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Антверпен - Шахтёр, которое состоится 04 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа H. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Босёйлстадион (Антверпен, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Антверпен
Антверпен, Бельгия
Шахтёр
Украина
|1
|вр
|Жан Бутез
|34
|зщ
|Йелле Батай
|23
|зщ
|Тоби Алдервейрелд
|44
|зщ
|Сумола Кулибали
|5
|зщ
|Оуэн Вейндал
|27
|пз
|Мандела Кейта
|48
|пз
|Артур Вермерен
|24
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|11
|нп
|Арбнор Муя
|10
|нп
|Мишель Баликвиша
|18
|нп
|Винсент Янссен
|31
|вр
|Дмитрий Ризнык
|25
|зщ
|Novatus Disma
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|16
|зщ
|Ираклий Азаров
|13
|пз
|Георгий Гочолеишвили
|6
|пз
|Тарас Степаненко
|11
|пз
|Александр Зубков
|21
|пз
|Артём Бондаренко
|10
|пз
|Георгий Судаков
|90
|нп
|Алексей Кащук
|14
|нп
|Даниил Сикан
Главные тренеры
|Марк ван Боммел
|Патрик ван Леуэн
История личных встреч
|30.09.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 9-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 5-й тур
|0 : 0
|23.09.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 8-й тур
|0 : 0
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 1-й тур
|5 : 0
|15.09.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 7-й тур
|0 : 3
|30.09.2023
|Украина - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|26.09.2023
|Кубок Украины
|1/8 финала
|0 : 3
|23.09.2023
|Украина - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 1-й тур
|1 : 3
|16.09.2023
|Украина - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0