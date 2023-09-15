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Антверпен - Шахтёр 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Босёйлстадион (Антверпен, Бельгия), вместимость: 12975
04 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа H. 2-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
Антверпен
Шахтёр

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Антверпен - Шахтёр, которое состоится 04 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа H. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Босёйлстадион (Антверпен, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Антверпен
Антверпен, Бельгия
Шахтёр
Украина
1 Франция вр Жан Бутез
34 Бельгия зщ Йелле Батай
23 Бельгия зщ Тоби Алдервейрелд
44 Франция зщ Сумола Кулибали
5 Нидерланды зщ Оуэн Вейндал
27 Бельгия пз Мандела Кейта
48 Бельгия пз Артур Вермерен
24 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
11 Албания нп Арбнор Муя
10 Бельгия нп Мишель Баликвиша
18 Нидерланды нп Винсент Янссен
31 Украина вр Дмитрий Ризнык
25 Танзания зщ Novatus Disma
22 Украина зщ Николай Матвиенко
16 Грузия зщ Ираклий Азаров
13 Грузия пз Георгий Гочолеишвили
6 Украина пз Тарас Степаненко
11 Украина пз Александр Зубков
21 Украина пз Артём Бондаренко
10 Украина пз Георгий Судаков
90 Украина нп Алексей Кащук
14 Украина нп Даниил Сикан
Главные тренеры
Нидерланды Марк ван Боммел
Нидерланды Патрик ван Леуэн
История личных встреч
30.09.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 9-й тур 0 : 0Антверпен
27.09.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 5-й тур Антверпен0 : 0
23.09.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 8-й тур Антверпен0 : 0
19.09.2023 Лига чемпионов Группа H. 1-й тур 5 : 0Антверпен
15.09.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 7-й тур 0 : 3Антверпен
30.09.2023 Украина - Премьер-лига 9-й тур Шахтёр1 : 2
26.09.2023 Кубок Украины 1/8 финала 0 : 3Шахтёр
23.09.2023 Украина - Премьер-лига 8-й тур 1 : 1Шахтёр
19.09.2023 Лига чемпионов Группа H. 1-й тур Шахтёр1 : 3
16.09.2023 Украина - Премьер-лига 7-й тур Шахтёр1 : 0

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