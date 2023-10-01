Атлетико М - Фейеноорд 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
04 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа E. 2-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Фейеноорд, которое состоится 04 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа E. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
|13
|вр
|Ян Облак
|15
|зщ
|Стефан Савич
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|12
|зщ
|Самуэл Лино
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|6
|пз
|Коке
|8
|пз
|Сауль Ньигес
|16
|пз
|Науэль Молина
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Альваро Мората
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|4
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|18
|зщ
|Гернот Траунер
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|5
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|20
|пз
|Матс Виффер
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|19
|пз
|Янкуба Минте
|10
|пз
|Калвин Стенгс
|14
|нп
|Игор Пайшао
|9
|нп
|Аясэ Уэда
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Арне Слот
История личных встреч
|08.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 2
|28.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 1
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 1-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|3 : 1
|27.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 4
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 1-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|6 : 1
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 5
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Атлетико» — «Фейеноорд». Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.