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Атлетико М - Фейеноорд 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
04 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа E. 2-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Атлетико М
Фейеноорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Фейеноорд, которое состоится 04 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа E. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
13 Словения вр Ян Облак
15 Черногория зщ Стефан Савич
22 Испания зщ Марио Эрмосо
2 Уругвай зщ Хосе Хименес
12 Бразилия зщ Самуэл Лино
14 Испания пз Маркос Льоренте
6 Испания пз Коке
8 Испания пз Сауль Ньигес
16 Аргентина пз Науэль Молина
7 Франция нп Антуан Гризманн
19 Испания нп Альваро Мората
22 Германия вр Тимон Велленройтер
4 Нидерланды зщ Лютсхарел Гертрейда
18 Австрия зщ Гернот Траунер
33 Словакия зщ Давид Ганцко
5 Нидерланды зщ Квилиндсхи Хартман
20 Нидерланды пз Матс Виффер
8 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
19 Гамбия пз Янкуба Минте
10 Нидерланды пз Калвин Стенгс
14 Бразилия нп Игор Пайшао
9 Япония нп Аясэ Уэда
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
08.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Фейеноорд2 : 1Атлетико М
01.10.2023 Испания - Примера 8-й тур Атлетико М3 : 2
28.09.2023 Испания - Примера 7-й тур 0 : 2Атлетико М
24.09.2023 Испания - Примера 6-й тур Атлетико М3 : 1
19.09.2023 Лига чемпионов Группа E. 1-й тур 1 : 1Атлетико М
16.09.2023 Испания - Примера 5-й тур 3 : 0Атлетико М
30.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Фейеноорд3 : 1
27.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур 0 : 4Фейеноорд
19.09.2023 Лига чемпионов Группа E. 1-й тур Фейеноорд2 : 0
16.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Фейеноорд6 : 1
03.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур 1 : 5Фейеноорд
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Атлетико» — «Фейеноорд». Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

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