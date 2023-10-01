Порту - Барселона 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
04 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа H. 2-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Барселона, которое состоится 04 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа H. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту, Португалия
Барселона
Барселона, Испания
|99
|вр
|Диогу Кошта
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|2
|зщ
|Фабиу Кардозу
|4
|зщ
|Давид Карму
|18
|зщ
|Венделл
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|22
|пз
|Алан Варела
|11
|пз
|Пепе
|13
|пз
|Вендерсон Галено
|17
|пз
|Иван Хайме
|9
|пз
|Мехди Тареми
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|6
|пз
|Гави
|18
|пз
|Ориоль Ромеу
|22
|пз
|Илкай Гюндоган
|7
|нп
|Ферран Торрес
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|14
|нп
|Жоау Феликс
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|26.08.2011
|Суперкубок УЕФА - 2011
|Финал
|2 : 0
|29.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 1
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 1-й тур
|1 : 3
|15.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|29.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|26.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 2
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 2
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 1-й тур
|5 : 0
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|5 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Порту» — «Барселона». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.