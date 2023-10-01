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Порту - Барселона 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
04 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа H. 2-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Порту
Барселона

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Барселона, которое состоится 04 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа H. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту, Португалия
Барселона
Барселона, Испания
99 Португалия вр Диогу Кошта
23 Португалия зщ Жоау Мариу
2 Португалия зщ Фабиу Кардозу
4 Португалия зщ Давид Карму
18 Бразилия зщ Венделл
6 Канада пз Стефен Эуштакиу
22 Аргентина пз Алан Варела
11 Бразилия пз Пепе
13 Бразилия пз Вендерсон Галено
17 Испания пз Иван Хайме
9 Иран пз Мехди Тареми
1 Германия вр Марк-Андре тер Штеген
4 Уругвай зщ Рональд Араухо
23 Франция зщ Жюль Кунде
2 Португалия зщ Жоау Канселу
3 Испания зщ Алекс Бальде
6 Испания пз Гави
18 Испания пз Ориоль Ромеу
22 Германия пз Илкай Гюндоган
7 Испания нп Ферран Торрес
9 Польша нп Роберт Левандовски
14 Португалия нп Жоау Феликс
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Испания Хавьер Эрнандес
История личных встреч
26.08.2011 Суперкубок УЕФА - 2011 Финал Барселона2 : 0Порту
29.09.2023 Португалия - Примейра 7-й тур 1 : 0Порту
23.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур Порту2 : 1
19.09.2023 Лига чемпионов Группа H. 1-й тур 1 : 3Порту
15.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур 0 : 1Порту
03.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур Порту1 : 1
29.09.2023 Испания - Примера 8-й тур Барселона1 : 0
26.09.2023 Испания - Примера 7-й тур 2 : 2Барселона
23.09.2023 Испания - Примера 6-й тур Барселона3 : 2
19.09.2023 Лига чемпионов Группа H. 1-й тур Барселона5 : 0
16.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Барселона5 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Порту» — «Барселона». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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