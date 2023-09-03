Ньюкасл Юнайтед - ПСЖ 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
04 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа F. 2-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - ПСЖ, которое состоится 04 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа F. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
ПСЖ
Париж, Франция
|22
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|6
|зщ
|Джамал Ласселлс
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|24
|нп
|Мигель Альмирон
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|5
|зщ
|Маркиньос
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|17
|пз
|Витинья
|4
|пз
|Мануэль Угарте
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|10
|нп
|Усман Дембеле
|23
|нп
|Рандаль Коло Муани
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Луис Энрике
История личных встреч
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 8
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 1-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|4 : 0
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 1-й тур
|2 : 0
|15.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 4
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Ньюкасл Юнайтед» — «ПСЖ». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.