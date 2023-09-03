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Ньюкасл Юнайтед - ПСЖ 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
04 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа F. 2-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Ньюкасл Юнайтед
ПСЖ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - ПСЖ, которое состоится 04 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа F. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
ПСЖ
Париж, Франция
22 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
6 Англия зщ Джамал Ласселлс
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
36 Англия пз Шон Лонгстафф
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
24 Парагвай нп Мигель Альмирон
14 Швеция нп Александер Исак
10 Англия нп Энтони Гордон
99 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
5 Бразилия зщ Маркиньос
37 Словакия зщ Милан Шкриньяр
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
17 Португалия пз Витинья
4 Уругвай пз Мануэль Угарте
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
10 Франция нп Усман Дембеле
23 Франция нп Рандаль Коло Муани
7 Франция нп Килиан Мбаппе
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Испания Луис Энрике
История личных встреч
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Ньюкасл Юнайтед1 : 0
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур 0 : 8Ньюкасл Юнайтед
19.09.2023 Лига чемпионов Группа F. 1-й тур 0 : 0Ньюкасл Юнайтед
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0
30.09.2023 Франция - Лига 1 7-й тур 0 : 0ПСЖ
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур ПСЖ4 : 0
19.09.2023 Лига чемпионов Группа F. 1-й тур ПСЖ2 : 0
15.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур ПСЖ2 : 3
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур 1 : 4ПСЖ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Ньюкасл Юнайтед» — «ПСЖ». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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