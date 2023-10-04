Селтик - Лацио 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
04 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа E. 2-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Литва);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Лацио, которое состоится 04 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа E. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
Лацио
Рим, Италия
|29
|вр
|Скотт Бэйн
|2
|зщ
|Алистер Джонстон
|6
|зщ
|Натаниел Филлипс
|5
|зщ
|Лиам Скэйлз
|3
|зщ
|Грег Тейлор
|33
|пз
|Мэттью О'Райли
|42
|пз
|Каллум Макгрегор
|14
|пз
|Дэвид Тернбулл
|41
|нп
|Рео Хататэ
|8
|нп
|Киого Фурухаси
|38
|нп
|Дайдзэн Маэда
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|15
|зщ
|Николо Казале
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|6
|пз
|Даити Камада
|32
|пз
|Данило Катальди
|10
|пз
|Луис Альберто
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
|20
|нп
|Маттиа Дзакканьи
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Брендан Роджерс
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|07.11.2019
|Лига Европы
|Группа E. 4-й тур
|1 : 2
|24.10.2019
|Лига Европы
|Группа E. 3-й тур
|2 : 1
|30.09.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 7-й тур
|1 : 2
|23.09.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 6-й тур
|0 : 3
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 1-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 5-й тур
|3 : 0
|03.09.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 4-й тур
|0 : 1
|30.09.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 1-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 1