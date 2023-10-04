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Селтик - Лацио 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
04 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа E. 2-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Литва);
Селтик
Лацио

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Лацио, которое состоится 04 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа E. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
Лацио
Рим, Италия
29 Шотландия вр Скотт Бэйн
2 Канада зщ Алистер Джонстон
6 Англия зщ Натаниел Филлипс
5 Ирландия зщ Лиам Скэйлз
3 Шотландия зщ Грег Тейлор
33 Англия пз Мэттью О'Райли
42 Шотландия пз Каллум Макгрегор
14 Шотландия пз Дэвид Тернбулл
41 Япония нп Рео Хататэ
8 Япония нп Киого Фурухаси
38 Япония нп Дайдзэн Маэда
94 Италия вр Иван Проведель
77 Черногория зщ Адам Марушич
15 Италия зщ Николо Казале
13 Италия зщ Алессио Романьоли
3 Италия зщ Лука Пеллегрини
6 Япония пз Даити Камада
32 Италия пз Данило Катальди
10 Испания пз Луис Альберто
7 Бразилия нп Фелипе Андерсон
17 Италия нп Чиро Иммобиле
20 Италия нп Маттиа Дзакканьи
Главные тренеры
Северная Ирландия Брендан Роджерс
Северная Ирландия Брендан Роджерс
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
07.11.2019 Лига Европы Группа E. 4-й тур Лацио1 : 2Селтик
24.10.2019 Лига Европы Группа E. 3-й тур Селтик2 : 1Лацио
30.09.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 7-й тур 1 : 2Селтик
23.09.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 6-й тур 0 : 3Селтик
19.09.2023 Лига чемпионов Группа E. 1-й тур 2 : 0Селтик
16.09.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 5-й тур Селтик3 : 0
03.09.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 4-й тур 0 : 1Селтик
30.09.2023 Италия - Серия А 7-й тур 2 : 0Лацио
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Лацио2 : 0
23.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Лацио1 : 1
19.09.2023 Лига чемпионов Группа E. 1-й тур Лацио1 : 1
16.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 3 : 1Лацио

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