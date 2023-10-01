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РБ Лейпциг - Манчестер Сити 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
04 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа G. 2-й тур
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
РБ Лейпциг
Манчестер Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Манчестер Сити, которое состоится 04 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа G. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
21 Германия вр Янис Бласвих
39 Германия зщ Бенджамин Хенрихс
2 Франция зщ Мохамед Симакан
23 Франция зщ Кастелло Люкеба
22 Германия зщ Давид Раум
20 Нидерланды пз Чави Симонс
24 Австрия пз Ксавер Шлагер
8 Мали пз Амаду Айдара
10 Швеция пз Эмиль Форсберг
9 Дания нп Юссуф Поульсен
17 Бельгия нп Луа Опенда
31 Бразилия вр Эдерсон
2 Англия зщ Кайл Уолкер
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
16 Испания пз Родриго Эрнандес
8 Хорватия пз Матео Ковачич
47 Англия пз Фил Фоден
19 Аргентина пз Хулиан Альварес
10 Англия пз Джек Грилиш
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Германия Марко Розе
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
14.03.2023 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Манчестер Сити7 : 0РБ Лейпциг
22.02.2023 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч РБ Лейпциг1 : 1Манчестер Сити
07.12.2021 Лига чемпионов Группа A. 6-й тур РБ Лейпциг2 : 1Манчестер Сити
15.09.2021 Лига чемпионов Группа A. 1-й тур Манчестер Сити6 : 3РБ Лейпциг
30.09.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур РБ Лейпциг2 : 2
27.09.2023 Кубок Германии 1-й раунд 2 : 3РБ Лейпциг
23.09.2023 Германия - Бундеслига 5-й тур 0 : 1РБ Лейпциг
19.09.2023 Лига чемпионов Группа G. 1-й тур 1 : 3РБ Лейпциг
16.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур РБ Лейпциг3 : 0
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур 2 : 1Манчестер Сити
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала 1 : 0Манчестер Сити
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Манчестер Сити2 : 0
19.09.2023 Лига чемпионов Группа G. 1-й тур Манчестер Сити3 : 1
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур 1 : 3Манчестер Сити
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити». Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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