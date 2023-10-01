РБ Лейпциг - Манчестер Сити 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
04 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа G. 2-й тур
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Манчестер Сити, которое состоится 04 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа G. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
|21
|вр
|Янис Бласвих
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|2
|зщ
|Мохамед Симакан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|20
|пз
|Чави Симонс
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|8
|пз
|Амаду Айдара
|10
|пз
|Эмиль Форсберг
|9
|нп
|Юссуф Поульсен
|17
|нп
|Луа Опенда
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|8
|пз
|Матео Ковачич
|47
|пз
|Фил Фоден
|19
|пз
|Хулиан Альварес
|10
|пз
|Джек Грилиш
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Марко Розе
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|14.03.2023
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|7 : 0
|22.02.2023
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|07.12.2021
|Лига чемпионов
|Группа A. 6-й тур
|2 : 1
|15.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа A. 1-й тур
|6 : 3
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|27.09.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 3
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 1-й тур
|1 : 3
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 1-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити». Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.