01:27 ()
Свернуть список

Црвена Звезда - Янг Бойз 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
04 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа G. 2-й тур
Главный судья: Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия);
Црвена Звезда
Янг Бойз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Црвена Звезда - Янг Бойз, которое состоится 04 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа G. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Янг Бойз
Берн, Швейцария
18 Израиль вр Омри Глазер
33 Сербия зщ Срджан Мияйлович
24 Буркина-Фасо зщ Нассер Джига
15 Австрия зщ Александар Драгович
30 Гана пз Осман Букари
66 Южная Корея пз Хван Ин Бём
6 Новая Зеландия пз Марко Стаменич
17 Франция пз Жан-Филипп Крассо
4 Черногория пз Мирко Иванич
80 Сербия пз Стефан Митрович
9 Сенегал нп Шериф Ндиайе
1 Швейцария вр Антони Расьоппи
17 Гамбия зщ Сайди Джанко
13 Гвинея зщ Мохамед Али
4 Швейцария зщ Орель Аменда
21 Швейцария зщ Улиссес Гарсия
20 Сенегал пз Шейх Ньясс
30 Швейцария пз Сандро Лаупер
39 Швейцария пз Дариан Малес
7 Швейцария пз Филип Угринич
9 Швейцария нп Седрик Иттен
15 ДР Конго нп Мешак Элиа
Главные тренеры
Израиль Барак Бахар
Швейцария Рафаэль Вики
История личных встреч
27.08.2019 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч Црвена Звезда1 : 1Янг Бойз
21.08.2019 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Янг Бойз2 : 2Црвена Звезда
30.09.2023 Сербия - Суперлига Суперлига. 10-й тур Црвена Звезда1 : 0
19.09.2023 Лига чемпионов Группа G. 1-й тур 3 : 1Црвена Звезда
16.09.2023 Сербия - Суперлига Суперлига. 7-й тур 2 : 1Црвена Звезда
02.09.2023 Сербия - Суперлига Суперлига. 6-й тур Црвена Звезда2 : 1
26.08.2023 Сербия - Суперлига Суперлига. 5-й тур 3 : 2Црвена Звезда
30.09.2023 Швейцария - Суперлига 9-й тур 0 : 1Янг Бойз
27.09.2023 Швейцария - Суперлига 8-й тур 2 : 1Янг Бойз
24.09.2023 Швейцария - Суперлига 7-й тур Янг Бойз4 : 1
19.09.2023 Лига чемпионов Группа G. 1-й тур Янг Бойз1 : 3
03.09.2023 Швейцария - Суперлига 6-й тур 0 : 1Янг Бойз

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close