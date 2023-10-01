Црвена Звезда - Янг Бойз 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
04 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа G. 2-й тур
Главный судья: Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Црвена Звезда - Янг Бойз, которое состоится 04 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа G. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Янг Бойз
Берн, Швейцария
|18
|вр
|Омри Глазер
|33
|зщ
|Срджан Мияйлович
|24
|зщ
|Нассер Джига
|15
|зщ
|Александар Драгович
|30
|пз
|Осман Букари
|66
|пз
|Хван Ин Бём
|6
|пз
|Марко Стаменич
|17
|пз
|Жан-Филипп Крассо
|4
|пз
|Мирко Иванич
|80
|пз
|Стефан Митрович
|9
|нп
|Шериф Ндиайе
|1
|вр
|Антони Расьоппи
|17
|зщ
|Сайди Джанко
|13
|зщ
|Мохамед Али
|4
|зщ
|Орель Аменда
|21
|зщ
|Улиссес Гарсия
|20
|пз
|Шейх Ньясс
|30
|пз
|Сандро Лаупер
|39
|пз
|Дариан Малес
|7
|пз
|Филип Угринич
|9
|нп
|Седрик Иттен
|15
|нп
|Мешак Элиа
Главные тренеры
|Барак Бахар
|Рафаэль Вики
История личных встреч
|27.08.2019
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1
|21.08.2019
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 2
|30.09.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 10-й тур
|1 : 0
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 1-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 7-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 6-й тур
|2 : 1
|26.08.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 5-й тур
|3 : 2
|30.09.2023
|Швейцария - Суперлига
|9-й тур
|0 : 1
|27.09.2023
|Швейцария - Суперлига
|8-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Швейцария - Суперлига
|7-й тур
|4 : 1
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 1-й тур
|1 : 3
|03.09.2023
|Швейцария - Суперлига
|6-й тур
|0 : 1