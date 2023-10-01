Боруссия Д - Милан 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
04 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа F. 2-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Милан, которое состоится 04 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа F. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Милан
Милан, Италия
|1
|вр
|Грегор Кобель
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|6
|пз
|Салих Озджан
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|26
|пз
|Юлиан Рюэрсон
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|11
|пз
|Марко Ройс
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|14
|нп
|Никлас Фюллькруг
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|28
|зщ
|Малик Тшау
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|80
|пз
|Юнус Муса
|7
|пз
|Ясин Адли
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|9
|нп
|Оливье Жиру
|10
|нп
|Рафаэл Леау
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|18.07.2017
|Международный кубок чемпионов - 2017
|Китай
|1 : 3
|29.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 1-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 4
|01.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 3
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 1-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|5 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Милан». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.