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Боруссия Д - Милан 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
04 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа F. 2-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Боруссия Д
Милан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Милан, которое состоится 04 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа F. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Милан
Милан, Италия
1 Швейцария вр Грегор Кобель
15 Германия зщ Матс Хуммельс
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
6 Турция пз Салих Озджан
8 Германия пз Феликс Нмеча
26 Норвегия пз Юлиан Рюэрсон
19 Германия пз Юлиан Брандт
11 Германия пз Марко Ройс
21 Нидерланды нп Дониэлл Мален
14 Германия нп Никлас Фюллькруг
16 Франция вр Мик Меньян
2 Италия зщ Давиде Калабрия
28 Германия зщ Малик Тшау
23 Англия зщ Фикайо Томори
19 Франция зщ Тео Эрнандес
80 США пз Юнус Муса
7 Франция пз Ясин Адли
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
11 США нп Кристиан Пулишич
9 Франция нп Оливье Жиру
10 Португалия нп Рафаэл Леау
Главные тренеры
Германия Эдин Терзич
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
18.07.2017 Международный кубок чемпионов - 2017 Китай Милан1 : 3Боруссия Д
29.09.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур 1 : 3Боруссия Д
23.09.2023 Германия - Бундеслига 5-й тур Боруссия Д1 : 0
19.09.2023 Лига чемпионов Группа F. 1-й тур 2 : 0Боруссия Д
16.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур 2 : 4Боруссия Д
01.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур Боруссия Д2 : 2
30.09.2023 Италия - Серия А 7-й тур Милан2 : 0
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 1 : 3Милан
23.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Милан1 : 0
19.09.2023 Лига чемпионов Группа F. 1-й тур Милан0 : 0
16.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 5 : 1Милан
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Милан». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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