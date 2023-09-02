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Лестер Сити - Престон Норт Энд 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
04 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур
Лестер Сити
Престон Норт Энд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Престон Норт Энд, которое состоится 04 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Престон Норт Энд
Престон
История личных встреч
01.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й тур1 : 4Лестер Сити
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала3 : 1Лестер Сити
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турЛестер Сити1 : 0
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур0 : 2Лестер Сити
15.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур1 : 4Лестер Сити
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турПрестон Норт Энд0 : 4
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур1 : 1Престон Норт Энд
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турПрестон Норт Энд2 : 1
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турПрестон Норт Энд2 : 1
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур0 : 2Престон Норт Энд

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