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Суонси Сити - Норвич Сити 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
04 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур
Суонси Сити
Норвич Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Норвич Сити, которое состоится 04 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
ГерманияДавид Вагнер
История личных встреч
22.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турНорвич Сити0 : 3Суонси Сити
10.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турСуонси Сити0 : 1Норвич Сити
05.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турСуонси Сити2 : 0Норвич Сити
07.11.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турНорвич Сити1 : 0Суонси Сити
08.03.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турНорвич Сити1 : 0Суонси Сити
24.11.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турСуонси Сити1 : 4Норвич Сити
05.03.2016Англия - Премьер-лига29-й турСуонси Сити1 : 0Норвич Сити
07.11.2015Англия - Премьер-лига12-й турНорвич Сити1 : 0Суонси Сити
29.03.2014Англия - Премьер-лига32-й турСуонси Сити3 : 0Норвич Сити
15.12.2013Англия - Премьер-лига16-й турНорвич Сити1 : 1Суонси Сити
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й тур0 : 3Суонси Сити
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турСуонси Сити3 : 0
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур1 : 1Суонси Сити
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур2 : 0Суонси Сити
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турСуонси Сити1 : 2
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турНорвич Сити2 : 0
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала2 : 1Норвич Сити
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур6 : 2Норвич Сити
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турНорвич Сити0 : 2
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турНорвич Сити1 : 0

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