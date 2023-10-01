Суонси Сити - Норвич Сити 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
04 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Норвич Сити, которое состоится 04 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Давид Вагнер
История личных встреч
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|0 : 3
|10.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|0 : 1
|05.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|2 : 0
|07.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|1 : 0
|08.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 0
|24.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 4
|05.03.2016
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|07.11.2015
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|29.03.2014
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 0
|15.12.2013
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|0 : 3
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|3 : 0
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|6 : 2
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 2
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 0