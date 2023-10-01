Лидс Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
04 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 04 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|18.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|1 : 0
|02.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|2 : 0
|26.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|1 : 0
|06.01.2019
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 1
|08.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|2 : 1
|06.05.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|2 : 0
|09.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 3
|11.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|0 : 0
|07.08.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|3 : 0
|05.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|3 : 1
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|3 : 0
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 0
|17.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 3
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 0
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 3
|22.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|0 : 0
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 3
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 2