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Лидс Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
04 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур
Лидс Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 04 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
ГерманияДаниэль Фарке
История личных встреч
18.01.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 0Лидс Юнайтед
02.11.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турЛидс Юнайтед2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
26.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 0Лидс Юнайтед
06.01.2019Кубок Англии1/32 финалаКуинз Парк Рейнджерс2 : 1Лидс Юнайтед
08.12.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турЛидс Юнайтед2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
06.05.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турЛидс Юнайтед2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
09.12.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 3Лидс Юнайтед
11.03.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турЛидс Юнайтед0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
07.08.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турКуинз Парк Рейнджерс3 : 0Лидс Юнайтед
05.04.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турЛидс Юнайтед1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й тур3 : 1Лидс Юнайтед
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турЛидс Юнайтед3 : 0
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур0 : 0Лидс Юнайтед
17.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур0 : 3Лидс Юнайтед
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турЛидс Юнайтед0 : 0
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 3
22.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 1
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 3
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур0 : 2Куинз Парк Рейнджерс

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