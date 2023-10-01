01:27 ()
Свернуть список

Ковентри Сити - Блэкберн Роверс 04 Октября прямая трансляция

04 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур
Ковентри Сити
Блэкберн Роверс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Блэкберн Роверс, которое состоится 04 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
АнглияМарк Робинс
История личных встреч
19.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турБлэкберн Роверс1 : 1Ковентри Сити
01.11.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турКовентри Сити1 : 0Блэкберн Роверс
02.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турКовентри Сити2 : 2Блэкберн Роверс
16.10.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турБлэкберн Роверс2 : 2Ковентри Сити
27.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турБлэкберн Роверс1 : 1Ковентри Сити
24.10.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турКовентри Сити0 : 4Блэкберн Роверс
08.08.2017Англия - Кубок лиги1-й раундКовентри Сити1 : 3Блэкберн Роверс
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й тур1 : 3Ковентри Сити
25.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турКовентри Сити1 : 1
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур3 : 2Ковентри Сити
15.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур1 : 1Ковентри Сити
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турКовентри Сити3 : 3
01.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турБлэкберн Роверс1 : 4
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаБлэкберн Роверс5 : 2
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур4 : 3Блэкберн Роверс
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турБлэкберн Роверс1 : 3
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турБлэкберн Роверс2 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close