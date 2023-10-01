Ковентри Сити - Блэкберн Роверс 04 Октября прямая трансляция
04 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Блэкберн Роверс, которое состоится 04 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
|Марк Робинс
История личных встреч
|19.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
|01.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 0
|02.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|2 : 2
|16.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 2
|27.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|1 : 1
|24.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 4
|08.08.2017
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 3
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 3
|25.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 1
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|3 : 2
|15.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|3 : 3
|01.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 4
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|5 : 2
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|4 : 3
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 3
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 1