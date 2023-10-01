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Сандерленд - Уотфорд 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
04 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур
Сандерленд
Уотфорд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Уотфорд, которое состоится 04 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
АнглияТони Моубрей
История личных встреч
29.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турСандерленд2 : 2Уотфорд
17.09.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турУотфорд2 : 2Сандерленд
01.04.2017Англия - Премьер-лига30-й турУотфорд1 : 0Сандерленд
17.12.2016Англия - Премьер-лига17-й турСандерленд1 : 0Уотфорд
15.05.2016Англия - Премьер-лига38-й турУотфорд2 : 2Сандерленд
12.12.2015Англия - Премьер-лига16-й турСандерленд0 : 1Уотфорд
29.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й тур0 : 3Сандерленд
24.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турСандерленд0 : 1
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур1 : 3Сандерленд
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур1 : 3Сандерленд
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турСандерленд5 : 0
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турУотфорд2 : 3
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур3 : 0Уотфорд
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турУотфорд2 : 2
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турУотфорд2 : 0
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур3 : 3Уотфорд

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