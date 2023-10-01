Антверпен U19 - Шахтёр U19 04 Октября прямая трансляция
04 Октября 2023 года в 13:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа H. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Антверпен U19 - Шахтёр U19, которое состоится 04 Октября 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа H. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Антверпен U19
Антверпен, Бельгия
Шахтёр U19
Донецк, Украина
История личных встреч
|19.09.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Группа H. 1-й тур
|2 : 1
|19.09.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Группа H. 1-й тур
|1 : 4
|08.02.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Плей-офф
|1 : 0
|02.11.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 6-й тур
|0 : 0
|25.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 5-й тур
|0 : 1
|11.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 4-й тур
|0 : 3