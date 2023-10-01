Туран U19 - Шериф U19 04 Октября прямая трансляция
04 Октября 2023 года в 13:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, 1-й раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Туран U19 - Шериф U19, которое состоится 04 Октября 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, 1-й раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Туран U19
Туркестан, Казахстан
Шериф U19
Тирасполь, Молдавия
История личных встреч
|12.02.2020
|Юношеская лига УЕФА
|Стыковые матчи
|0 : 0 2 : 4
|27.11.2019
|Юношеская лига УЕФА
|Путь национальных чемпионов. 2-й раунд. 2-й матч
|3 : 1
|06.11.2019
|Юношеская лига УЕФА
|Путь национальных чемпионов. 2-й раунд. 1-й матч
|2 : 0
|23.10.2019
|Юношеская лига УЕФА
|Путь национальных чемпионов. 1-й раунд. 2-й матч
|1 : 0
|02.10.2019
|Юношеская лига УЕФА
|Путь национальных чемпионов. 1-й раунд. 1-й матч
|1 : 2