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Туран U19 - Шериф U19 04 Октября прямая трансляция

04 Октября 2023 года в 13:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, 1-й раунд. 1-й матч
Туран U19
Шериф U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Туран U19 - Шериф U19, которое состоится 04 Октября 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, 1-й раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Туран U19
Туркестан, Казахстан
Шериф U19
Тирасполь, Молдавия
История личных встреч
12.02.2020Юношеская лига УЕФАСтыковые матчиШериф U190 : 0 2 : 4
27.11.2019Юношеская лига УЕФАПуть национальных чемпионов. 2-й раунд. 2-й матч3 : 1Шериф U19
06.11.2019Юношеская лига УЕФАПуть национальных чемпионов. 2-й раунд. 1-й матчШериф U192 : 0
23.10.2019Юношеская лига УЕФАПуть национальных чемпионов. 1-й раунд. 2-й матчШериф U191 : 0
02.10.2019Юношеская лига УЕФАПуть национальных чемпионов. 1-й раунд. 1-й матч1 : 2Шериф U19

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