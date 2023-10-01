РБ Лейпциг U19 - Манчестер Сити U19 04 Октября прямая трансляция
04 Октября 2023 года в 15:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа G. 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг U19 - Манчестер Сити U19, которое состоится 04 Октября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа G. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг U19
Лейпциг, Германия
Манчестер Сити U19
Манчестер, Англия
История личных встреч
|19.09.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Группа G. 1-й тур
|1 : 3
|02.11.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 6-й тур
|0 : 0
|25.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 5-й тур
|2 : 3
|11.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 4-й тур
|0 : 2
|05.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 3-й тур
|1 : 2
|19.09.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Группа G. 1-й тур
|5 : 2
|28.02.2023
|Юношеская лига УЕФА
|1/8 финала
|2 : 1
|02.11.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа G. 6-й тур
|1 : 0
|25.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа G. 5-й тур
|3 : 3
|11.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа G. 4-й тур
|1 : 3