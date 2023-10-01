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РБ Лейпциг U19 - Манчестер Сити U19 04 Октября прямая трансляция

04 Октября 2023 года в 15:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа G. 2-й тур
РБ Лейпциг U19
Манчестер Сити U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг U19 - Манчестер Сити U19, которое состоится 04 Октября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа G. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг U19
Лейпциг, Германия
Манчестер Сити U19
Манчестер, Англия
История личных встреч
19.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа G. 1-й тур1 : 3РБ Лейпциг U19
02.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа F. 6-й тур0 : 0РБ Лейпциг U19
25.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа F. 5-й турРБ Лейпциг U192 : 3
11.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа F. 4-й тур0 : 2РБ Лейпциг U19
05.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа F. 3-й турРБ Лейпциг U191 : 2
19.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа G. 1-й турМанчестер Сити U195 : 2
28.02.2023Юношеская лига УЕФА1/8 финала2 : 1Манчестер Сити U19
02.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа G. 6-й турМанчестер Сити U191 : 0
25.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа G. 5-й тур3 : 3Манчестер Сити U19
11.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа G. 4-й тур1 : 3Манчестер Сити U19

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