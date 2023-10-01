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Боруссия Д U19 - Милан U19 04 Октября прямая трансляция

04 Октября 2023 года в 15:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа F. 2-й тур
Боруссия Д U19
Милан U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д U19 - Милан U19, которое состоится 04 Октября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа F. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д U19
Дортмунд, Германия
Милан U19
Милан, Италия
История личных встреч
19.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа F. 1-й тур0 : 1Боруссия Д U19
15.03.2023Юношеская лига УЕФА1/4 финалаБоруссия Д U191 : 1 8 : 9
28.02.2023Юношеская лига УЕФА1/8 финалаБоруссия Д U191 : 1 5 : 4
07.02.2023Юношеская лига УЕФАПлей-офф1 : 2Боруссия Д U19
02.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа G. 6-й тур0 : 1Боруссия Д U19
19.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа F. 1-й турМилан U194 : 0
21.04.2023Юношеская лига УЕФА1/2 финала3 : 1Милан U19
14.03.2023Юношеская лига УЕФА1/4 финалаМилан U192 : 0
28.02.2023Юношеская лига УЕФА1/8 финалаМилан U191 : 0
02.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа E. 6-й турМилан U192 : 1

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