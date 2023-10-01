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Атлетико М U19 - Фейеноорд U19 04 Октября прямая трансляция

04 Октября 2023 года в 15:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа E. 2-й тур
Атлетико М U19
Фейеноорд U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М U19 - Фейеноорд U19, которое состоится 04 Октября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа E. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М U19
Мадрид, Испания
Фейеноорд U19
Роттердам, Нидерланды
История личных встреч
19.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа E. 1-й тур0 : 2Атлетико М U19
14.03.2023Юношеская лига УЕФА1/4 финала2 : 0Атлетико М U19
01.03.2023Юношеская лига УЕФА1/8 финалаАтлетико М U194 : 1
01.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа B. 6-й тур1 : 2Атлетико М U19
26.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа B. 5-й турАтлетико М U194 : 0
19.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа E. 1-й турФейеноорд U193 : 0
21.02.2018Юношеская лига УЕФА1/8 финала5 : 2Фейеноорд U19
06.02.2018Юношеская лига УЕФАСтыковые матчи2 : 3Фейеноорд U19
06.12.2017Юношеская лига УЕФАГруппа F. 6-й турФейеноорд U194 : 3
21.11.2017Юношеская лига УЕФАГруппа F. 5-й тур0 : 0Фейеноорд U19

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