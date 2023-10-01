Атлетико М U19 - Фейеноорд U19 04 Октября прямая трансляция
04 Октября 2023 года в 15:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа E. 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М U19 - Фейеноорд U19, которое состоится 04 Октября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа E. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М U19
Мадрид, Испания
Фейеноорд U19
Роттердам, Нидерланды
История личных встреч
|19.09.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Группа E. 1-й тур
|0 : 2
|14.03.2023
|Юношеская лига УЕФА
|1/4 финала
|2 : 0
|01.03.2023
|Юношеская лига УЕФА
|1/8 финала
|4 : 1
|01.11.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа B. 6-й тур
|1 : 2
|26.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа B. 5-й тур
|4 : 0
|19.09.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Группа E. 1-й тур
|3 : 0
|21.02.2018
|Юношеская лига УЕФА
|1/8 финала
|5 : 2
|06.02.2018
|Юношеская лига УЕФА
|Стыковые матчи
|2 : 3
|06.12.2017
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 6-й тур
|4 : 3
|21.11.2017
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 5-й тур
|0 : 0