Селтик U19 - Лацио U19 04 Октября прямая трансляция
04 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа E. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик U19 - Лацио U19, которое состоится 04 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа E. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Селтик U19
Глазго, Шотландия
Лацио U19
Рим, Италия
История личных встреч
|19.09.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Группа E. 1-й тур
|3 : 0
|02.11.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 6-й тур
|4 : 1
|25.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 5-й тур
|0 : 1
|11.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 4-й тур
|0 : 2
|05.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 3-й тур
|1 : 2
|19.09.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Группа E. 1-й тур
|0 : 2