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Селтик U19 - Лацио U19 04 Октября прямая трансляция

04 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа E. 2-й тур
Селтик U19
Лацио U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик U19 - Лацио U19, которое состоится 04 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа E. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Селтик U19
Глазго, Шотландия
Лацио U19
Рим, Италия
История личных встреч
19.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа E. 1-й тур3 : 0Селтик U19
02.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа F. 6-й тур4 : 1
25.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа F. 5-й тур0 : 1
11.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа F. 4-й тур0 : 2
05.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа F. 3-й тур1 : 2
19.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа E. 1-й турЛацио U190 : 2

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