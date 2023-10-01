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Ньюкасл Юнайтед U19 - ПСЖ U19 04 Октября прямая трансляция

04 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа F. 2-й тур
Ньюкасл Юнайтед U19
ПСЖ U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед U19 - ПСЖ U19, которое состоится 04 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа F. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед U19
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
ПСЖ U19
Париж, Франция
История личных встреч
19.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа F. 1-й тур4 : 0Ньюкасл Юнайтед U19
19.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа F. 1-й турПСЖ U190 : 1
28.02.2023Юношеская лига УЕФА1/8 финала1 : 1 5 : 4ПСЖ U19
02.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа H. 6-й тур4 : 4ПСЖ U19
25.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа H. 5-й турПСЖ U193 : 1
11.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа H. 4-й турПСЖ U192 : 3

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