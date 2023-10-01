Порту U19 - Барселона U19 04 Октября прямая трансляция
04 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа H. 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту U19 - Барселона U19, которое состоится 04 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа H. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту U19
Порту, Португалия
Барселона U19
Барселона, Испания
История личных встреч
|07.03.2017
|Юношеская лига УЕФА
|1/4 финала
|2 : 1
|19.09.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Группа H. 1-й тур
|1 : 4
|01.03.2023
|Юношеская лига УЕФА
|1/8 финала
|1 : 1 6 : 5
|08.02.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Плей-офф
|0 : 1
|01.11.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа B. 6-й тур
|1 : 2
|26.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа B. 5-й тур
|1 : 2
|19.09.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Группа H. 1-й тур
|2 : 1
|01.03.2023
|Юношеская лига УЕФА
|1/8 финала
|0 : 3
|01.11.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа C. 6-й тур
|1 : 1
|26.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа C. 5-й тур
|3 : 2
|12.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа C. 4-й тур
|2 : 0