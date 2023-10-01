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Порту U19 - Барселона U19 04 Октября прямая трансляция

04 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа H. 2-й тур
Порту U19
Барселона U19

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту U19 - Барселона U19, которое состоится 04 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа H. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту U19
Порту, Португалия
Барселона U19
Барселона, Испания
История личных встреч
07.03.2017 Юношеская лига УЕФА 1/4 финала Барселона U192 : 1Порту U19
19.09.2023 Юношеская лига УЕФА Группа H. 1-й тур 1 : 4Порту U19
01.03.2023 Юношеская лига УЕФА 1/8 финала 1 : 1 6 : 5Порту U19
08.02.2023 Юношеская лига УЕФА Плей-офф 0 : 1Порту U19
01.11.2022 Юношеская лига УЕФА Группа B. 6-й тур Порту U191 : 2
26.10.2022 Юношеская лига УЕФА Группа B. 5-й тур 1 : 2Порту U19
19.09.2023 Юношеская лига УЕФА Группа H. 1-й тур Барселона U192 : 1
01.03.2023 Юношеская лига УЕФА 1/8 финала Барселона U190 : 3
01.11.2022 Юношеская лига УЕФА Группа C. 6-й тур 1 : 1Барселона U19
26.10.2022 Юношеская лига УЕФА Группа C. 5-й тур Барселона U193 : 2
12.10.2022 Юношеская лига УЕФА Группа C. 4-й тур Барселона U192 : 0

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