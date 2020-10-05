Арис - Рейнджерс 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Альфамега (Колосси, Кипр), вместимость: 11000
05 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа C. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арис - Рейнджерс, которое состоится 05 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Альфамега (Колосси, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арис
Лимасол, Кипр
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Главные тренеры
|Алексей Николаевич Шпилевский
|Майкл Бил
История личных встреч
|30.09.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 6-й тур
|0 : 1
|25.09.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 5-й тур
|2 : 2
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа C. 1-й тур
|3 : 2
|17.09.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 4-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 3-й тур
|0 : 5
|30.09.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 7-й тур
|1 : 3
|27.09.2023
|Шотландия - Кубок лиги
|1/4 финала
|4 : 0
|24.09.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 6-й тур
|1 : 0
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 5-й тур
|0 : 2