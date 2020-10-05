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Арис - Рейнджерс 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Альфамега (Колосси, Кипр), вместимость: 11000
05 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа C. 2-й тур
Арис
Рейнджерс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арис - Рейнджерс, которое состоится 05 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Альфамега (Колосси, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арис
Лимасол, Кипр
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Главные тренеры
БеларусьАлексей Николаевич Шпилевский
АнглияМайкл Бил
История личных встреч
30.09.2023Кипр - Первый дивизионПервый дивизион. 6-й турАрис0 : 1
25.09.2023Кипр - Первый дивизионПервый дивизион. 5-й тур2 : 2Арис
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа C. 1-й тур3 : 2Арис
17.09.2023Кипр - Первый дивизионПервый дивизион. 4-й турАрис1 : 1
03.09.2023Кипр - Первый дивизионПервый дивизион. 3-й тур0 : 5Арис
30.09.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 7-й турРейнджерс1 : 3
27.09.2023Шотландия - Кубок лиги1/4 финалаРейнджерс4 : 0
24.09.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 6-й турРейнджерс1 : 0
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа C. 1-й турРейнджерс1 : 0
16.09.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 5-й тур0 : 2Рейнджерс

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