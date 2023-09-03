18:49 ()
Свернуть список

Спортинг - Аталанта 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
05 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа D. 2-й тур
Спортинг
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Аталанта, которое состоится 05 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Аталанта
Бергамо, Италия
Главные тренеры
ПортугалияРубен Филипе Маркеш Аморим
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
30.09.2023Португалия - Примейра7-й тур2 : 3Спортинг
25.09.2023Португалия - Примейра6-й турСпортинг2 : 0
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа D. 1-й тур1 : 2Спортинг
17.09.2023Португалия - Примейра5-й турСпортинг3 : 0
03.09.2023Португалия - Примейра4-й тур1 : 1Спортинг
01.10.2023Италия - Серия А7-й турАталанта0 : 0
27.09.2023Италия - Серия А6-й тур0 : 1Аталанта
24.09.2023Италия - Серия А5-й турАталанта2 : 0
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа D. 1-й турАталанта2 : 0
17.09.2023Италия - Серия А4-й тур3 : 2Аталанта

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close