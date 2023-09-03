Спортинг - Аталанта 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
05 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа D. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Аталанта, которое состоится 05 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Аталанта
Бергамо, Италия
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|30.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 3
|25.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 0
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|3 : 0
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа D. 1-й тур
|2 : 0
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 2