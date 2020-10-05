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Бетис - Спарта П 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
05 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа C. 2-й тур
Бетис
Спарта П

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Спарта П, которое состоится 05 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья, Испания
Спарта П
Прага, Чехия
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ДанияБрайан Приске Педерсен
История личных встреч
01.10.2023Испания - Примера8-й турБетис3 : 0
28.09.2023Испания - Примера7-й тур1 : 1Бетис
24.09.2023Испания - Примера6-й турБетис1 : 1
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа C. 1-й тур1 : 0Бетис
16.09.2023Испания - Примера5-й тур5 : 0Бетис
30.09.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 10-й турСпарта П2 : 1
24.09.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 9-й тур1 : 1Спарта П
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа C. 1-й турСпарта П3 : 2
17.09.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 8-й турСпарта П5 : 0
03.09.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 7-й тур0 : 2Спарта П

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