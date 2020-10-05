Бетис - Спарта П 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
05 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа C. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Спарта П, которое состоится 05 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья, Испания
Спарта П
Прага, Чехия
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 0
|28.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 1
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|5 : 0
|30.09.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 10-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 9-й тур
|1 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа C. 1-й тур
|3 : 2
|17.09.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 8-й тур
|5 : 0
|03.09.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 7-й тур
|0 : 2