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Марсель - Брайтон энд Хоув Альбион 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
05 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа B. 2-й тур
Марсель
Брайтон энд Хоув Альбион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 05 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель, Франция
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
ИталияРоберто де Дзерби
История личных встреч
30.09.2023Франция - Лига 17-й тур3 : 2Марсель
24.09.2023Франция - Лига 16-й тур4 : 0Марсель
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа B. 1-й тур3 : 3Марсель
17.09.2023Франция - Лига 15-й турМарсель0 : 0
01.09.2023Франция - Лига 14-й тур1 : 1Марсель
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й тур6 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
24.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турБрайтон энд Хоув Альбион3 : 1
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа B. 1-й турБрайтон энд Хоув Альбион2 : 3
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й тур1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион

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