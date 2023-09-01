Марсель - Брайтон энд Хоув Альбион 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
05 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа B. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 05 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель, Франция
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|30.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 2
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|4 : 0
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа B. 1-й тур
|3 : 3
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|01.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|6 : 1
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа B. 1-й тур
|2 : 3
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3