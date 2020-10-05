ТСЦ - Олимпиакос 05 Октября прямая трансляция
Стадион: ТСЦ Арена (Бачка-Топола, Сербия), вместимость: 4500
05 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа A. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ТСЦ - Олимпиакос, которое состоится 05 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: ТСЦ Арена (Бачка-Топола, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ТСЦ
Бачка-Топола, Сербия
Олимпиакос
Пирей, Греция
Главные тренеры
|Жарко Лазетич
|Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
|30.09.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 10-й тур
|1 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа A. 1-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 7-й тур
|6 : 3
|01.09.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 6-й тур
|0 : 1
|26.08.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 5-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Греция - Суперлига
|7-й тур
|0 : 3
|27.09.2023
|Греция - Суперлига
|6-й тур
|4 : 1
|24.09.2023
|Греция - Суперлига
|5-й тур
|4 : 0
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа A. 1-й тур
|2 : 3
|17.09.2023
|Греция - Суперлига
|4-й тур
|1 : 1