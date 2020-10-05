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ТСЦ - Олимпиакос 05 Октября прямая трансляция

Стадион: ТСЦ Арена (Бачка-Топола, Сербия), вместимость: 4500
05 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа A. 2-й тур
ТСЦ
Олимпиакос

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ТСЦ - Олимпиакос, которое состоится 05 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: ТСЦ Арена (Бачка-Топола, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ТСЦ
Бачка-Топола, Сербия
Олимпиакос
Пирей, Греция
Главные тренеры
СербияЖарко Лазетич
ИспанияДиего Пенас Мартинес
История личных встреч
30.09.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 10-й тур1 : 1ТСЦ
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа A. 1-й тур3 : 1ТСЦ
16.09.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 7-й турТСЦ6 : 3
01.09.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 6-й тур0 : 1ТСЦ
26.08.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 5-й турТСЦ1 : 0
01.10.2023Греция - Суперлига7-й тур0 : 3Олимпиакос
27.09.2023Греция - Суперлига6-й турОлимпиакос4 : 1
24.09.2023Греция - Суперлига5-й турОлимпиакос4 : 0
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа A. 1-й турОлимпиакос2 : 3
17.09.2023Греция - Суперлига4-й тур1 : 1Олимпиакос

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