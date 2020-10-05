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Хеккен - Карабах 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Бравида Арена - Рамбергсваллен (Гётеборг, Швеция), вместимость: 6500
05 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа H. 2-й тур
Хеккен
Карабах

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хеккен - Карабах, которое состоится 05 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа H. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Бравида Арена - Рамбергсваллен (Гётеборг, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хеккен
Гётеборг, Швеция
Карабах
Агдам, Азербайджан
Главные тренеры
НорвегияПер Матиас Хёгмо
АзербайджанГурбан Гурбанов
История личных встреч
01.10.2023Швеция - Аллсвенскан - 202325-й турХеккен2 : 0
24.09.2023Швеция - Аллсвенскан - 202324-й тур1 : 0Хеккен
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа H. 1-й тур4 : 0Хеккен
17.09.2023Швеция - Аллсвенскан - 202323-й турХеккен3 : 2
03.09.2023Швеция - Аллсвенскан - 202322-й тур1 : 0Хеккен
29.09.2023Азербайджан - Премьер-лига8-й турКарабах5 : 0
25.09.2023Азербайджан - Премьер-лига7-й тур1 : 2Карабах
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа H. 1-й турКарабах1 : 0
17.09.2023Азербайджан - Премьер-лига6-й турКарабах2 : 0
03.09.2023Азербайджан - Премьер-лига5-й тур2 : 1Карабах

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