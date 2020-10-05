Хеккен - Карабах 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Бравида Арена - Рамбергсваллен (Гётеборг, Швеция), вместимость: 6500
05 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа H. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хеккен - Карабах, которое состоится 05 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа H. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Бравида Арена - Рамбергсваллен (Гётеборг, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хеккен
Гётеборг, Швеция
Карабах
Агдам, Азербайджан
Главные тренеры
|Пер Матиас Хёгмо
|Гурбан Гурбанов
История личных встреч
|01.10.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|25-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|24-й тур
|1 : 0
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа H. 1-й тур
|4 : 0
|17.09.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|23-й тур
|3 : 2
|03.09.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|22-й тур
|1 : 0
|29.09.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|8-й тур
|5 : 0
|25.09.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа H. 1-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|03.09.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1