Вильярреал - Ренн 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
05 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа F. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Ренн, которое состоится 05 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа F. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Ренн
Ренн, Франция
Главные тренеры
|Энрике Сетьен
|Хосе Пачета
|Бруно Женезио
|Бруно Женезио
История личных встреч
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 2
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа F. 1-й тур
|2 : 0
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа F. 1-й тур
|3 : 0
|16.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 0