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Вильярреал - Ренн 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
05 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа F. 2-й тур
Вильярреал
Ренн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Ренн, которое состоится 05 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа F. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Ренн
Ренн, Франция
Главные тренеры
ИспанияЭнрике Сетьен
ИспанияХосе Пачета
ФранцияБруно Женезио
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
30.09.2023Испания - Примера8-й тур0 : 0Вильярреал
27.09.2023Испания - Примера7-й турВильярреал1 : 2
24.09.2023Испания - Примера6-й тур1 : 1Вильярреал
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа F. 1-й тур2 : 0Вильярреал
17.09.2023Испания - Примера5-й турВильярреал2 : 1
01.10.2023Франция - Лига 17-й турРенн3 : 1
24.09.2023Франция - Лига 16-й тур0 : 0Ренн
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа F. 1-й турРенн3 : 0
16.09.2023Франция - Лига 15-й турРенн2 : 2
02.09.2023Франция - Лига 14-й тур0 : 0Ренн

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