Маккаби Х - Панатинаикос 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Сэмми Офер (Хайфа, Израиль), вместимость: 30874
05 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа F. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Х - Панатинаикос, которое состоится 05 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа F. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сэмми Офер (Хайфа, Израиль). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Панатинаикос
Афины, Греция
Главные тренеры
|Мессай Дего
|Мессай Дего
|Иван Йованович
История личных встреч
|01.10.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 5-й тур
|2 : 3
|27.09.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 4-й тур
|1 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа F. 1-й тур
|3 : 0
|17.09.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 3-й тур
|3 : 2
|03.09.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 2-й тур
|1 : 2
|01.10.2023
|Греция - Суперлига
|7-й тур
|2 : 2
|28.09.2023
|Греция - Суперлига
|6-й тур
|1 : 4
|25.09.2023
|Греция - Суперлига
|5-й тур
|1 : 2
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа F. 1-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Греция - Суперлига
|4-й тур
|0 : 5