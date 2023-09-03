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Маккаби Х - Панатинаикос 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Сэмми Офер (Хайфа, Израиль), вместимость: 30874
05 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа F. 2-й тур
Маккаби Х
Панатинаикос

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Х - Панатинаикос, которое состоится 05 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа F. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сэмми Офер (Хайфа, Израиль). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Панатинаикос
Афины, Греция
Главные тренеры
ИзраильМессай Дего
ИзраильМессай Дего
СербияИван Йованович
История личных встреч
01.10.2023Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 5-й тур2 : 3Маккаби Х
27.09.2023Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 4-й турМаккаби Х1 : 1
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа F. 1-й тур3 : 0Маккаби Х
17.09.2023Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 3-й тур3 : 2Маккаби Х
03.09.2023Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 2-й тур1 : 2Маккаби Х
01.10.2023Греция - Суперлига7-й турПанатинаикос2 : 2
28.09.2023Греция - Суперлига6-й тур1 : 4Панатинаикос
25.09.2023Греция - Суперлига5-й турПанатинаикос1 : 2
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа F. 1-й турПанатинаикос2 : 0
16.09.2023Греция - Суперлига4-й тур0 : 5Панатинаикос

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